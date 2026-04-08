Муфтий КЧР и священник объединили силы для помощи пострадавшему Дагестану

Духовные лидеры Карачаево-Черкесии намерены объединить усилия ради помощи соседнему региону, пострадавшему от разгула стихии. В ходе рабочей встречи муфтий республики Мухаммад-хаджи Эркенов и благочинный православных церквей КЧР Северного округа Александр Нартов обсудили широкий круг вопросов — от укрепления межнационального согласия до конкретных шагов по поддержке Дагестана.

Представители двух традиционных конфессий договорились о проведении совместной благотворительной акции. Организаторами выступят Духовное управление мусульман КЧР и Пятигорская и Черкесская епархия, а инициатива исходит лично от главы региона Рашида Темрезова, который активно поддержал идею.

Как уточнили в пресс-службе республиканского правительства, разговор проходил в подчеркнуто доброжелательном и конструктивном ключе. Обе стороны акцентировали: именно солидарность и готовность протянуть руку помощи в трудную минуту служат залогом единства многонациональной России. Собранные в ходе акции средства и предметы первой необходимости направят в Дагестан, где ликвидируют последствия природных катаклизмов.