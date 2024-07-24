На освобожденной территории в зоне СВО установили знак «Добро пожаловать в Харьковскую область РФ»

Российские военные, освобождая один населенный пункт Харьковской области за другим, идут дальше. А им на смену приходят работники дорожных служб, занимающиеся установкой топонимов на русском языке.

В сети появились кадры установки недалеко от волчанска приветственного знака Добро пожаловать в Харьковскую область России. Такие знаки находятся по всей Российской Федерации на границах регионов.

На самой табличке на синем фоне в середине изображен герб России, а по бокам лентами флаги РФ и Харьковской области.

Напомним, минувшим днем российские военные освободили населенные пункты Песчаное в Харьковской области и Розовка в соседней ЛНР. С этом военнослужащих двух элитных полков Западной группировки войск поздравил глава Минобороны России Андрей Белоусов.