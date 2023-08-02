На Украине снова объявили воздушную тревогу в трех регионах

Вечером 2 августа на Украине снова прозвучала воздушная тревога, на этот раз сигнал раздался в трех областях. Об этом сообщило РИА Новости .

По данным украинского министерства цифровой информации, сначала тревога была объявлена в Харьковской области, затем сигнал об опасности подали в Сумской области. Между тревогой в этих регионах прошло меньше десяти минут. В третьем регионе – Черниговской области, сигнал прозвучал лишь через двадцать минут после первых двух.

Россия наносит удары по важным объектам инфраструктуры Украины с момента, когда прошлой осенью украинские спецслужбы организовали первый теракт на Крымском мосту. Вооруженные силы РФ наносят удары точечно, поражая энергетические комплексы и военные объекты на Украине. Тревога в стране звучит каждый день.