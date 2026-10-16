Набережную продлят до Лысой горы: какие территории вошли в масштабный план застройки Анапы

Черноморский город-курорт Анапа готовится к крупнейшему в своей истории обновлению туристической и санаторно-курортной инфраструктуры. В рамках реализации 25 инвестиционных проектов в развитие региона будет направлено более 250 миллиардов рублей. Программа предусматривает строительство современных круглогодичных отелей, возрождение детских здравниц, расширение городской набережной и создание свыше 17 тысяч новых рабочих мест. О деталях масштабного градостроительного плана информирует Коммерсантъ .

Строительный бум: 25 проектов и тысячи новых номеров

Основной объем частных и государственных инвестиций направлен на развитие санаторно-курортной сферы и премиального сегмента гостеприимства.

Активная фаза: на 17 объектах в настоящее время уже ведутся строительно-монтажные работы. В их числе — возведение круглогодичных четырехзвездочных гостиничных комплексов и масштабная модернизация центра оздоровления «СИБУР-Юг».

На этапе подготовки: еще 8 инвестиционных проектов находятся в стадии документального оформления и проектирования. Среди них выделяются пятизвездочный спа-отель «Анапа Хилс» и современный детский оздоровительный комплекс «Юбилейный».

Ближайшие пуски: до конца текущего года планируется завершить два крупномасштабных проекта общей стоимостью более 14 миллиардов рублей, что даст городу еще 800 рабочих мест.

В планах развития также значится возведение крупного гостиничного кластера с собственным аквапарком около железнодорожного вокзала, освоение территории на Высоком берегу и продление городской набережной в направлении Лысой горы.

Новые объекты и возрождение детского отдыха

Инвестиционная программа уже приносит первые практические результаты для туриндустрии региона.

В летнем сезоне в Анапе официально начал работу премиальный пятизвездочный отель Dusit Thani со спа-комплексом (объем вложений превысил 3 млрд рублей), а в оздоровительном комплексе «Аврора» запустили новый четырехэтажный спальный корпус, рассчитанный на 800 гостей.

Особое внимание уделяется социальному сегменту: после длительного простоя и реконструкции на Пионерском проспекте вновь открыли двери для детей оздоровительные лагеря «Приазовец» и «Черноморец». В общей сложности реализация всех утвержденных проектов позволит сформировать в Анапе более 17 тысяч новых рабочих мест.