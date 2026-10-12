«На свободе хуже, чем в тюрьме»: что рассказал Саша Солдат в первом интервью

Бывший участник Ореховской ОПГ Александр Пустовалов, известный под прозвищем Саша Солдат, дал первое после освобождения интервью. В разговоре с Mash он высказался об убийствах, жизни за пределами колонии и своем отношении к другим людям, пишет РГ.

После 24 лет заключения Пустовалов живет в Подмосковье

Пустовалов вышел на свободу в ноябре 2023 года, проведя в заключении 24 года. По данным публикаций в СМИ, освобождение организовали на несколько дней раньше предполагаемого срока, чтобы избежать публичного внимания.

Долгое время его местонахождение оставалось неизвестным. Позднее издание SHOT сообщило, что бывший киллер живет в загородном доме в Подмосковье. По информации издания, он обновил водительские права, ездит на внедорожнике и регулярно занимается спортом.

Что он рассказал об убийствах и жизни на свободе

В интервью Mash Пустовалов, как следует из публикации, не выразил раскаяния в связи с гибелью своих жертв. Он также заявил, что жизнь на свободе кажется ему тяжелее тюремного заключения, поскольку каждый человек сталкивается с ограничениями, хотя условия у всех разные.

Кроме того, бывший заключенный охарактеризовал собственное мышление как особенное, а остальных людей сравнил с одноклеточными обезьянами.

Психолог прокомментировал высказывания бывшего киллера

Психолог, прослушавший интервью, предположил, что подобные заявления могут быть способом дистанцироваться от моральной ответственности за совершенные убийства и представить произошедшее как следствие решений других людей.

Специалист отметил, что в высказываниях прослеживается стремление ставить собственное «я» выше переживаний окружающих. При этом он подчеркнул, что по одному интервью нельзя автоматически делать выводы о наличии какого-либо психического расстройства.

В ноябре может завершиться административный надзор

В ноябре 2026 года у 53-летнего Пустовалова, согласно опубликованной информации, заканчивается срок административного надзора. После его завершения бывшему заключенному больше не потребуется несколько раз в месяц отмечаться в органах МВД, а действующие ограничения будут сняты.