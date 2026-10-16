Вывод 251 миллиона в ОАЭ: какие новые факты всплыли перед пересмотром дела Чекалиной

Уголовное дело известного блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) о незаконном выводе сотен миллионов рублей за рубеж направлено на апелляционное рассмотрение. Районный суд вынес обвинительный приговор с условным сроком и внушительным денежным штрафом, однако решение было обжаловано как адвокатами осужденной, так и надзорным ведомством. О переходе резонансного дела в вышестоящую судебную инстанцию информирует информационное агентство РИА Новости .

Итоги первого суда: условный срок и рекордный штраф

В июле Гагаринский районный суд Москвы завершил рассмотрение уголовного дела в отношении интернет-предпринимательницы.

Решение суда: блогера приговорили к 5 годам лишения свободы условно.

Финансовые санкции: назначен судебный штраф в размере 763,5 млн рублей .

Ограничения: запрещено администрировать сайты и интернет-ресурсы сроком на 3 года.

Дело в отношении Лерчек временно выделяли в отдельное производство в связи с диагностированным тяжелым онкологическим заболеванием, однако после возобновления слушаний процесс был завершен. В настоящее время дело направлено в городской суд, при этом дата апелляционного заседания пока не назначена.

Суть обвинений и судьба остальных фигурантов схемы

Материалы расследования касаются перевода крупной суммы денежных средств на счета заграничных компаний.

По данным следствия, в период с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия Чекалина, ее бывший супруг Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк перевели свыше 251,5 млн рублей, полученных от продаж марафонов, на счет нерезидента в ОАЭ. В финансовую организацию предоставлялись документы с недостоверными сведениями о целях и основаниях платежей.

Судебные решения в отношении соучастников: