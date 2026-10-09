Зимние шины могут подвести на скользкой дороге: какие признаки нельзя игнорировать

При подготовке автомобиля к зиме важно оценить состояние покрышек, проверить глубину протектора и убедиться, что шины подходят для климатических условий. Изношенная резина ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь. О правилах выбора и замены шин напоминает 110km.ru.

Когда пора менять покрышки

Минимальная допустимая глубина протектора летних шин составляет 1,6 мм, зимних — 4 мм. За нарушение требований водитель может получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Однако специалисты рекомендуют не доводить резину до предельного износа.

Летние шины советуют менять при остаточной глубине протектора около 3 мм, а зимние и всесезонные — при 4 мм. На мокрой дороге, снегу и льду изношенные покрышки хуже удерживают автомобиль и могут увеличивать тормозной путь.

Оценить износ можно с помощью обычной десятирублевой монеты: ширина ее золотистого канта составляет около 1,8 мм. Такой способ дает лишь приблизительное представление о глубине рисунка и не заменяет полноценного измерения.

Возраст шин и маркировка

Даже при достаточной глубине протектора резина со временем теряет эластичность. В материале 110 km.ru отмечается, что зимние покрышки после шести лет эксплуатации могут хуже работать на снегу и льду, а после восьми лет их использование становится рискованным. Для летних шин в качестве ориентира приводится срок службы до десяти лет. При покупке нового комплекта рекомендуется обращать внимание на дату выпуска и выбирать шины не старше трех лет.

Маркировка также помогает определить назначение покрышек:

M+S указывает на особенности протектора для грязи и снега, но сама по себе не подтверждает прохождение специальных испытаний на зимнее сцепление.

3PMSF — символ трех горных пиков со снежинкой — обозначает соответствие установленным требованиям к сцеплению на снегу.

Ice Grip указывает на прохождение испытаний сцепления на льду и применяется для некоторых шин, предназначенных для суровых зимних условий.

При выборе также стоит учитывать ширину, высоту и диаметр покрышек, индексы нагрузки и скорости. Допустимые параметры указаны в документации автомобиля. Независимые испытания помогают сравнить управляемость, износостойкость и эффективность торможения на разных покрытиях.

Как правильно устанавливать зимние шины

Если повреждены одна или две покрышки, специалисты рекомендуют менять их парой на одной оси. При этом более новые шины с глубоким протектором следует устанавливать на заднюю ось — в том числе на переднеприводных автомобилях. Это помогает сохранить устойчивость машины и снизить риск опасного заноса задней части.

При покупке в интернет-магазине важно проверить характеристики и дату производства шин, а также заранее выбрать сервис для монтажа и балансировки. У местного продавца проще уточнить итоговую стоимость с учетом установки и утилизации старого комплекта.

Всесезонные шины могут быть удобны в регионах с мягким климатом, однако остаются компромиссом между летними и зимними моделями. Для регулярных поездок по снегу и льду рекомендуется подбирать резину с учетом реальных зимних условий.