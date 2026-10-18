Налет на Пулково: два самолета из Антальи экстренно посадили в Белоруссии

Baza: 400 россиян застряли в Минске из-за атаки БПЛА на Петербург

Общество

Ночная атака беспилотников на Санкт-Петербург привела к коллапсу воздушного движения и экстренной посадке двух международных рейсов в Белоруссии. Самолеты авиакомпании Turkish Airlines, следовавшие из Антальи в Пулково с 400 российскими туристами на борту, были вынуждены сменить маршрут и приземлиться в Минске. В белорусской столице застрявшим пассажирам предоставили горячее питание и организовали экстренную эвакуацию в РФ наземным транспортом. Об оперативной обстановке информирует Telegram-канал Baza, передает Лента.ру.

Небо над Пулково закрыто: хроника экстренной посадки

Налет дронов на Северо-Западный регион полностью нарушил расписание международных чартеров:

  • Перенаправленные рейсы: лайнеры TK3140 и TK3176, выполнявшие рейсы Анталья — Санкт-Петербург, не смогли зайти на посадку в Пулково и ушли на резервный аэродром в Минск.
  • Ситуация в терминале: на борту двух судов находились свыше 400 человек. В белорусском аэропорту гражданам РФ оказали необходимую помощь, предоставив еду и напитки.
  • Транспортный коридор: для доставки туристов до конечных пунктов назначения были экстренно задействованы автобусные спецрейсы и поезда «Белорусской железной дороги».

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