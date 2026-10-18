Налет на Пулково: два самолета из Антальи экстренно посадили в Белоруссии

Ночная атака беспилотников на Санкт-Петербург привела к коллапсу воздушного движения и экстренной посадке двух международных рейсов в Белоруссии. Самолеты авиакомпании Turkish Airlines, следовавшие из Антальи в Пулково с 400 российскими туристами на борту, были вынуждены сменить маршрут и приземлиться в Минске. В белорусской столице застрявшим пассажирам предоставили горячее питание и организовали экстренную эвакуацию в РФ наземным транспортом. Об оперативной обстановке информирует Telegram-канал Baza, передает Лента.ру.