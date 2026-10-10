Эвакуация детей из Алешек пока невозможна: что мешает вывезти несовершеннолетних

Массовая организованная эвакуация детей из Алешек в настоящее время невозможна из-за атак беспилотников и минирования подъездных дорог. Об этом ТАСС сообщила детский омбудсмен Херсонской области Ирина Кравченко.

По каждому ребенку ведут индивидуальную работу

По словам Кравченко, дети в городе остаются, а их количество уточняется совместно с местной администрацией. Полной эвакуации несовершеннолетних из Алешек не проводили.

Детский омбудсмен пояснила, что ее сотрудники рассматривают каждое обращение, связанное с детьми в городе. Работа ведется во взаимодействии с администрацией округа и региональным Министерством труда и социальной защиты.

Под угрозой гражданский транспорт

Кравченко также заявила, что атакам подвергаются гражданские автомобили, машины скорой помощи и транспорт коммунальных служб. По ее словам, подъездные дороги к Алешкам регулярно минируют, а город и пути к нему ежедневно подвергаются ударам беспилотников.

21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гуманитарную обстановку в Алешках критической. Тогда он сообщал, что из-за обстрелов и атак беспилотников в город не удается доставлять продукты и медикаменты. По его словам, российские военные работают над разрешением гуманитарного кризиса.