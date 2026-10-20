Парапет, ЭППС и никакой плесени: жителям Подмосковья дали пошаговый план по утеплению балкона

Фото: [ Многоквартирный дом на улице Мира в Клину для переселенцев из аварийного жилья/Медиасток.рф ]

С наступлением холодов балкон часто становится виновником сквозняков и утечек тепла в квартире. Тонкие стены и холодное остекление пропускают студеный воздух в комнаты. Внутреннее утепление решает проблему без сложной техники и согласований фасада — справится любой желающий. Есть лишь один минус: утеплитель отнимает у балкона драгоценные сантиметры, поэтому материалы подбирают с умом. Нюансы выбора в преддверии холодного сезона выяснял REGIONS .

Начинаем с осмотра

До похода в магазин проверьте стены, пол, потолок и в первую очередь парапет. Щели заделайте ремонтными смесями, а грибок и плесень обработайте антисептиком. Парапет — самое слабое звено: тонкий или с трещинами, он нуждается в укреплении перед укладкой изоляции.

Материалы на выбор

Минеральная вата — базальтовая либо стекловата. Держит тепло, не горит, гасит уличный шум, годится для каркасного монтажа. Но влаги боится, так что со стороны комнаты понадобится герметичная пароизоляция.

Экструдированный пенополистирол, он же ЭППС, — лучший вариант для балкона. Прочный, влагу почти не впитывает, а слой в 30–60 мм уже надежно защищает от стужи.

Пенопласт — дешево и легко, однако слой нужен толще, да и негорючая защита вроде гипсокартона обязательна.

Пенополиуретан напыляют мастера: получается сплошная бесшовная корка без мостиков холода. Результат отличный, цена — выше прочих.

Технология без промахов

Чтобы не завести конденсат и плесень, держитесь проверенного порядка. Щели между плитами запенивайте клей-пеной. Пароизоляцию крепят с теплой стороны с нахлестом 10–15 см, швы проклеивают скотчем — иначе влага из квартиры испортит утеплитель. На пол кладут жесткие плиты ЭППС под лаги с черновым покрытием из ОСБ или фанеры; плюсом станет «теплый пол».

Финиш и обогрев

Изоляцию закрывают гипсокартоном, вагонкой или пластиковыми панелями. Задумали кабинет или уголок отдыха — добавьте конвектор либо инфракрасную панель.