Огненная хозяйка 2027 года: чего ждать от Красной Козы и как задобрить капризный символ на Новый год

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина]

Править наступающим периодом по восточному календарю будет Красная Огненная Коза — эмоциональный, творческий и любящий комфорт знак, чье редкое сочетание стихий повторяется лишь раз в 60 лет, поэтому готовиться к встрече 2027 года стоит уже сейчас, продумав праздничный гардероб, меню и декор. Подробности о том, как задобрить капризный знак, собрала редакция REGIONS.

Когда начнется эпоха Красной Козы

Китайский календарь устроен сложнее привычного нам григорианского летоисчисления: смена хозяина года происходит во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В этот раз Красная Огненная Коза вступит в свои права 6 февраля 2027 года, сменив на посту Огненную Лошадь, а завершится ее цикл в январе 2028-го. Поскольку огненная стихия соединяется с этим знаком раз в шестьдесят лет (предыдущие периоды выпадали на 1907 и 1967 годы), грядущий этап обещает быть ярким и запоминающимся. Восточная традиция наделяет Козу миролюбием и тягой к домашнему теплу, а огонь добавляет ей решительности и энергии.

Цветовая палитра праздника: от бордового до песочного

Главным цветом грядущего года признан красный во всех его проявлениях, однако зацикливаться исключительно на нем дизайнеры и астрологи не советуют. Создать гармоничный образ помогут:

  • Красный и бордовый — для броских акцентов, помады или деталей одежды.
  • Золотой — в качестве блестящих украшений и элементов сервировки.
  • Зеленый — для любителей естественной природной гаммы.
  • Бежевый, молочный и песочный — идеальная база для уютного и сдержанного лука.

Покупать новый дорогой костюм ради одной ночи совершенно необязательно: достаточно дополнить привычный гардероб золотистыми серьгами, выразительным ремнем или ярким шарфом. Главное правило — удобство, ведь праздник должен приносить радость, а не мучения в тесном наряде.

Интерьерный ујут и угощения для гостьи года

Поскольку Коза ценит покой и атмосферу семейного очага, вместо блестящей пластиковой мишуры лучше выбрать мягкие текстуры. Для украшения дома подойдут шерстяные пледы, гирлянды с теплым желтоватым светом, композиции из сухих злаков и еловых ветвей, а также семейные фотографии.

Праздничное меню тоже стоит сделать разнообразным: символ года одобрит обилие свежих овощей, зелени, фруктов, злаков и сыров. На стол можно поставить птицу, легкие салаты и сырную тарелку с орехами. Отказываться от любимых блюд в угоду суевериям не стоит — гораздо важнее учесть вкусы собравшихся за столом гостей.

Выбираем душевные подарки

Идеальные презенты в год Козы должны отражать заботу и стремление к комфорту. Универсальными вариантами станут:

  • Для дома: мягкий плед, качественный текстиль или красивая посуда.
  • Для души и отдыха: интересная книга, настольная игра или сертификат на расслабляющий массаж.
  • Для творчества: наборы для рисования, лепки или рукоделия.
  • Для близких: памятные фотокниги и уютные семейные сувениры.

Встречать 2027 год можно как в шумной компании, так и в тихом семейном кругу. Главное — заранее распланировать бюджет, составить меню и окружить себя людьми, с которыми по-настоящему тепло и комфортно.

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