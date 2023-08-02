НАТО не будет вмешиваться в противостояние Польши и Беларуси

Представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что страны НАТО не станут вмешиваться в конфликт Польши и Беларуси. Подробности рассказало РИА Новости .

По словам Миллера, чтобы задействовать пятую статью устава альянса, предполагающую коллективную оборону, необходимо несколько условий. Он подчеркнул, что Польша и Беларусь в своих разногласиях еще не достигли той стадии, когда использование этого пункта возможно и необходимо.

Напряжение в отношениях Беларуси и Польши начало расти, когда последние заявили, что засекли в воздушном пространстве страны два белорусских вертолета. После этого польские власти велели увеличить войска на границе.