Навязывание партнера вызывает злость и беспомощность: кого винить?

Психолог Денисов-Мельников: навязанный брак вызывает злость и беспомощность

Общество

Принуждение к браку со стороны родителей способно спровоцировать глубокие эмоциональные кризисы, а внешне сохранный союз может оказаться скрытой катастрофой. Об этом «Абзацу» заявил клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

По его словам, когда человека заставляют и навязывают ему супруга, у него возникают злость, беспомощность, обида, тревога и ощущение, что собственная жизнь ему не принадлежит. Даже если такой брак формально сохраняется, внутри человек годами может думать: «Да провались оно все». Отношения с родителями при этом тоже могут сильно пострадать, поскольку выбор партнера — одна из самых личных вещей во взрослой жизни. Психолог отметил, что для ведомых и несамостоятельных людей внешнее руководство в семейных вопросах нередко становится элементом психологического комфорта. Все зависит от контекста, культуры, среды и самого человека. Самостоятельные люди воспринимают попытку решить, с кем им жить, резко отрицательно, а тем, кому комфортнее, когда семья помогает выбирать и брать часть ответственности, такое участие подходит.

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