«Важнее всего — благопристойность»: священники рассказали, как женщине одеваться в храм

Священники объяснили, что женщине носить в храм

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Споры о том, в каком виде женщине допустимо приходить в православный храм, возникают регулярно. Представители духовенства разъяснили: в основе церковного этикета лежат скромность, опрятность и уважение к молитве, а не следование конкретному фасону. Материал с пояснениями опубликовал журнал «Фома».

Традиция покрывать голову во время молитвы восходит к наставлению апостола Павла. В условиях того времени речь шла о принятых в обществе представлениях о благопристойном виде. Позднее традиции трансформировались, но часть бытовых привычек начала восприниматься как обязательное правило. До революции горожанки и дворянки нередко посещали богослужения в шляпках, а крестьянки носили платки. В XX веке платок постепенно утвердился в сознании многих прихожан как привычный женский головной убор для храма. При этом ранее незамужние девушки и дети могли быть на службе с непокрытой головой.

Протоиерей Андрей Ефанов отметил, что альтернативой платку могут стать аккуратная шляпка, берет, шапочка или палантин. По его словам, опрятный головной убор иногда в большей степени отвечает представлению о скромности, чем небрежно повязанный платок. Главное, по его разъяснению, — соблюдать благопристойность и следить за внешним видом.

Протоиерей Игорь Фомин отдельно коснулся темы женских брюк. Он подчеркнул, что стремление прийти в церковь ради молитвы или разговора со священником важнее опасений по поводу одежды. Если женщина оказалась возле храма в брюках и без платка, это не должно быть причиной отказаться от посещения. Формальные требования к гардеробу не стоит превращать в препятствие для духовной жизни.

Ранее сообщалось о том, что РПЦ советует не отказываться от церкви из-за грубости пожилых прихожан.

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