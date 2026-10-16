Тепло не задержится: после какого дня дневные +17 градусов сменятся ночным минусом в Москве

Синоптик Позднякова: резкий холод обрушится на Московский регион с 20 октября

Общество

Синоптики предупредили о скором кардинальном изменении погоды и резких ночных похолоданиях. После аномально теплых выходных дней, когда столбики термометров поднимутся до комфортных дневных значений, климатическая ситуация резко изменится. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила, как рекорды атмосферного давления повлияют на ночную температуру воздуха и когда именно ожидать перепада температур. Об этом пишет aif.ru.

Прогноз на ближайшие дни: двухдневный всплеск тепла перед похолоданием

Перед ощутимым падением температуры жителей ожидает приятный температурный бонус в конце текущей недели.

В выходные дни погода порадует высоким температурным фоном: в субботу воздух прогреется до +16 градусов, а в воскресенье показатели термометров достигнут отметки в +12…+17 градусов. Однако этот всплеск тепла окажется кратковременным перед сменной атмосферных процессов.

Погодный перелом: влияние барического максимума и отрицательные значения

Коренной перелом в синоптической ситуации произойдет сразу после выходных под воздействием сильного барического образования.

Характер метеоусловий начнет определять мощный антициклон, который принесет с собой атмосферное давление, близкое к рекордным отметкам. Именно этот фактор спровоцирует интенсивный ночной выхолаживание воздуха, из-за чего в первых числах третьей декады месяца столбики термометров ночью впервые уйдут в отрицательную зону до -1 градуса.

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