Новая станция на карте Петербурга: где зарезервировали место для «Фарфоровской»

ТАСС: «Фарфоровская» войдет в южный участок Кольцевой линии метро

Общество

В Невском районе Санкт-Петербурга зарезервировали территорию для размещения вестибюля будущей станции метро «Фарфоровская». Она должна войти в южный участок перспективной Кольцевой линии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства города.

В документацию внесли изменения

Соответствующие корректировки документации по планировке территории одобрили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Ранее на этом участке планировалось построить коммерческий объект со встроенным вестибюлем метро и подземным гаражом. Теперь градостроительные документы приведут в соответствие с актуальными планами развития Петербурга.

Территорию подготовят для будущей станции

В городском правительстве пояснили, что резервирование участка позволит обозначить место для будущего вестибюля, даже если проектирование этой части линии начнется позднее.

По словам губернатора Александра Беглова, при принятии градостроительных решений важно учитывать перспективы развития города. Резервирование территории под «Фарфоровскую» должно помочь сохранить возможность размещения станции в составе будущей Кольцевой линии метро.

Читайте также

Желтый уровень опасности продлится два дня: к чему готовиться жителям Московского региона

Молодежь Подмосковья предпочла экстрим «тихой охоте»

Молодежь Подмосковья предпочла экстрим «тихой охоте»

Небо пока закрыто. Шри-Ланка хочет вернуть рейсы в РФ

Небо пока закрыто. Шри-Ланка хочет вернуть рейсы в РФ

Сцена — не просто увлечение: Машков объяснил, чему должны учить будущих актеров

Два региона, два задержания: что ФСБ сообщила о подготовке терактов

На презентации Lada Azimut показали «1.6–2.0 turbo»: АвтоВАЗ раскрыл, что скрывалось за надписью

Более миллиона рублей наличными теперь нельзя: вывозить из России в ряд стран

«Не ориентируйтесь на породу»: как подобрать одежду для собаки?

«Не ориентируйтесь на породу»: как подобрать одежду для собаки?

Танцы до утра и Африка после 90: секрет долголетия 106-летней женщины

Танцы до утра и Африка после 90: секрет долголетия 106-летней женщины

Билеты на поезд дешевле на 20%: в РЖД объяснили, в чем подвох и кому вернут деньги

Билеты на поезд дешевле на 20%: в РЖД объяснили, в чем подвох и кому вернут деньги

Медведь пришел к элитному ресторану в Сочи и перепугал гостей

Погода в Московском регионе: синоптик предупредила о дождях и похолодании на выходных

Погода в Московском регионе: синоптик предупредила о дождях и похолодании на выходных

Добавьте mosregtoday.ru в избранное