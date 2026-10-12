Новая станция на карте Петербурга: где зарезервировали место для «Фарфоровской»

В Невском районе Санкт-Петербурга зарезервировали территорию для размещения вестибюля будущей станции метро «Фарфоровская». Она должна войти в южный участок перспективной Кольцевой линии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства города.

В документацию внесли изменения

Соответствующие корректировки документации по планировке территории одобрили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Ранее на этом участке планировалось построить коммерческий объект со встроенным вестибюлем метро и подземным гаражом. Теперь градостроительные документы приведут в соответствие с актуальными планами развития Петербурга.

Территорию подготовят для будущей станции

В городском правительстве пояснили, что резервирование участка позволит обозначить место для будущего вестибюля, даже если проектирование этой части линии начнется позднее.

По словам губернатора Александра Беглова, при принятии градостроительных решений важно учитывать перспективы развития города. Резервирование территории под «Фарфоровскую» должно помочь сохранить возможность размещения станции в составе будущей Кольцевой линии метро.