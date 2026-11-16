Назначили «Ривароксабан», но рецепт не выдали: поликлиника № 98 в Петербурге получила предостережение

Росздравнадзор: в поликлинике Петербурга пациенту не выписали важное лекарство

Общество

Росздравнадзор по Петербургу и Ленобласти объявил предостережение СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98», главным врачом которой является Людмила Керимова. Поводом стало обращение пациента: проверка показала, что медучреждение не оформило ему рецепт на жизненно необходимый препарат. Информация размещена на сайте Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, в июле врачебная комиссия поликлиники назначила пациенту по показаниям лекарство «Ривароксабан», однако рецепт так и не выдали. В надзорном ведомстве напомнили: при отсутствии препарата в электронной базе врач обязан выписать рецепт на бумажном бланке от руки. Неоформление документа нарушает закон «Об основах охраны здоровья граждан» и правила Минздрава. Учреждению указали на недопустимость нарушения обязательных требований.

Отдельно отмечается, что, по данным Rusprofile, СПб ГБУЗ «Поликлиника № 98» участвовало в 12 арбитражных делах на общую сумму ₽12 млн, в том числе выступало ответчиком по одному делу на ₽9,1 млн. Таким образом, речь идет не о разовой жалобе, а о предостережении надзорного органа на фоне уже имевшейся у учреждения судебной истории.

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