Данные SPEEDME.RU: японский дилер оценил LADA Niva 2013 года в 1,45 млн рублей

Shot: японский дилер оценил LADA Niva 2013 года в 1,45 млн рублей

Общество

В Японии дилерский центр AutoRiesen из города Нагоя выставил на продажу подержанный российский внедорожник LADA Niva 2013 года выпуска с пробегом 56 тысяч километров. Цена автомобиля составляет 2,64 млн иен (примерно 1,38 млн рублей), а с учетом оформления и дополнительных сборов итоговая стоимость доходит до 2,789 млн иен (около 1,45 млн рублей), пишет Газета.ру со ссылкой на Shot.

Автомобиль оснащен базовым 1,7-литровым бензиновым двигателем и механической трансмиссией. Продавец предоставляет ограниченную гарантию на 1 месяц или 1000 километров пробега. Как выяснили журналисты издания SPEEDME.RU, объявления о готовности выкупать 3- и 5-дверные «Нивы» в любом состоянии компания размещала еще с ноября 2024 года, однако на данный момент подтверждена передача клиентам лишь 2 машин (белого и бордового цвета).

Сравнение цен и специфика локального спроса

Для сравнения, в России новая LADA Niva Legend с мотором 1.8 оценивается примерно от 1,2 млн рублей, что создает разницу с полной японской ценой около 250 тысяч рублей. Однако эксперты подчеркивают условность подобного сопоставления из-за различий в поколениях силовых агрегатов, логистических издержек и наценок местного продавца. На данный момент новые поставки автомобилей LADA в Японию официально прекращены, хотя дилер продолжает получать оригинальные запасные части. Данный случай подтверждает наличие точечного интереса к редким леворульным внедорожникам в Японии, но продажа единичных экземпляров не свидетельствует о массовом спросе.

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