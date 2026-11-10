Врач из Чехии высоко оценила масштаб подмосковного съезда терапевтов

REGIONS: европейский доктор Колесова похвалила съезд терапевтов в Подмосковье

Общество

Фото: [Подмосковье сегодня/Дмитрий Некрасов]

Врач-ортодонт из Чехии Ольга Колесова поделилась впечатлениями от участия в юбилейном X Съезде терапевтов и специалистов смежных областей Московской области, передает REGIONS.

Зарубежный эксперт, представляющая Карлов университет и ведущая частную практику в Чехии уже два десятилетия, выступила на стоматологической секции форума с докладом по методикам расширения верхней челюсти. В своей секции доктор работала бок о бок с доцентами, профессорами и преподавателями университетских кафедр.

Колесова высоко оценила возможность выйти за рамки узкого профиля, отметив, что междисциплинарные встречи крайне полезны: во время рутинной практики врач погружен в свою узкую сферу, а на съезде может узнать то, с чем никогда не сталкивается лично. По ее мнению, ключевые проблемы пациентов одинаковы во всем мире, поэтому специалистам важно расширять кругозор и своевременно перенаправлять больных к смежным коллегам.

Особый статус мероприятия подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, направив приветствие участникам и назвав форум авторитетной площадкой для разбора сложных клинических случаев. Всего научный съезд в МОНИКИ собрал около 1 тыс. очных участников и порядка 5 тыс. врачей, подключившихся по видеоконференцсвязи.

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