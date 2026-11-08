«Отдых проходит штатно»: в АТОР высказались о ситуации с рейдами в Гоа

АТОР: организованным туристам из России не грозят рейды в Гоа

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Организованные российские туристы не попадают в зону риска в связи с проверками управления регистрации иностранцев в штате Гоа, которые направлены на выявление нарушителей визового режима. Об этом со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила РБК.

«Описанная проблема никоим образом не касается туристов из РФ, отдых которых проходит штатно и без инцидентов», — подчеркнули в ассоциации.

Клиенты российских туроператоров проводят в Гоа в среднем 10–14 дней. Они приезжают на пляжный отдых по электронной визе, покидают страну в запланированные сроки, не допуская просрочки документов, и не ведут нелегальную деятельность, пояснили в АТОР.

Ранее, в конце сентября, на Бали иммиграционные службы задержали троих иностранцев, среди которых было двое граждан России. По данным ведомства, задержанные работали диджеями в местном клубе, что нарушало правила пребывания. Кроме того, The Goan Everyday сообщало, что в начале ноября в ходе рейдов в Гоа были выявлены трое россиян, гражданка Украины и ее несовершеннолетний сын, въехавшие в Индию по туристическим визам, но не имевшие на момент проверки действующих разрешений на пребывание. До этого из страны депортировали еще троих россиян, нарушивших сроки пребывания по туристическим визам.

Ранее эксперт назвала главные риски привлечения работников из Индии.

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