Скандал в США: Пегула обозвала Андрееву «дивой» перед Итоговым

Женский Итоговый турнир WTA-2026 в Индиан-Уэллсе начался с серии громких внеспортивных скандалов, в эпицентре которых оказалась 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева. Соревнования еще до старта матчей привлекли максимальное внимание СМИ из-за инцидентов с микрофонами, изменений в протоколах ассоциации и принципиального противостояния на корте.

Микрофонный скандал с Джессикой Пегулой и отмена общей фотосессии

Перед началом турнира американка Джессика Пегула жестко высказалась в адрес россиянки в частной беседе с тренером Марком Ноулзом. Запись попала в прямой эфир YouTube-канала WTA: Пегула назвала Андрееву «дивой» и раскритиковала ее наставницу Кончиту Мартинес. Позже американка принесла извинения, а WTA взяла вину на себя.

Следующим поводом для обсуждений стал отказ Ассоциации от традиционной групповой фотографии всех 8 участниц, которая проводилась с 1972 года. Вместо единого кадра был запущен формат Courtside Couture с индивидуальными сетами. По информации журналиста Бена Ротенберга, реальной причиной отмены общего фото стал отказ украинской теннисистки Элины Свитолиной позировать рядом с представительницами России и Беларуси.

Очный матч Андреевой и Свитолиной: статистика и расклады

По иронии судьбы, турнирный путь в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева начнет матчем против Элины Свитолиной. В личных встречах у спортсменок ничья 1:1:

В 2025 году в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Андреева победила со счетом 7:5, 6:3.

В 2026 году в четвертом круге Australian Open сильнее была Свитолина — 6:2, 6:4.

По итогам сезона-2026 у Мирры 3 победы в 7 матчах против украинских теннисисток, в то время как Свитолина выиграла 6 из 8 матчей против россиянок.