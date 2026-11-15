Религия и традиции: В ВРНС объяснили, чем женщинам можно покрыть голову в церкви

Женщинам, зашедшим в православный храм без специального платка, допустимо покрыть голову обычным шарфом, палантином, беретом или любым другим подходящим головным убором. Об этом заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов .

По словам общественника, отсутствие головного убора ни в коем случае не делает женщину грешницей и не должно служить поводом отказываться от посещения церкви. Если с собой ничего подходящего нет, прихожанка всегда может взять чистый платок у дежурного на входе в храм и аккуратно его повязать. Главное требование к головному убору — он должен выглядеть опрятно и не быть чрезмерно ярким, чтобы не отвлекать внимание окружающих от службы.

Исторические традиции и символика цветов в разные периоды года

Михаил Иванов пояснил, что в православной культуре платок традиционно символизирует смирение и благоговение перед Богом, помогая сосредоточиться на молитве. При этом обычаи в разных поместных церквях исторически отличались: например, в Греции женщины приходят в храмы с непокрытой головой, тогда как на Руси замужние женщины убирали волосы под платок, а незамужние девушки могли ходить простоволосыми.

Кроме того, в русской приходской традиции сложился обычай подбирать оттенок платка в соответствии с церковным календарем:

красный или белый — на Пасху;

голубой — в дни Богородичных праздников;

темный — в период Великого поста.

При этом зампред ВРНС особо подчеркнул, что цветовой символизм является лишь благочестивым обычаем, а не строгим каноническим требованием: сам по себе платок не делает молитву более святой, важен прежде всего внутренний настрой верующего.