Религия и традиции: В ВРНС объяснили, чем женщинам можно покрыть голову в церкви

В ВРНС объяснили, чем женщинам можно покрыть голову в церкви

Общество

Женщинам, зашедшим в православный храм без специального платка, допустимо покрыть голову обычным шарфом, палантином, беретом или любым другим подходящим головным убором. Об этом заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По словам общественника, отсутствие головного убора ни в коем случае не делает женщину грешницей и не должно служить поводом отказываться от посещения церкви. Если с собой ничего подходящего нет, прихожанка всегда может взять чистый платок у дежурного на входе в храм и аккуратно его повязать. Главное требование к головному убору — он должен выглядеть опрятно и не быть чрезмерно ярким, чтобы не отвлекать внимание окружающих от службы.

Исторические традиции и символика цветов в разные периоды года

Михаил Иванов пояснил, что в православной культуре платок традиционно символизирует смирение и благоговение перед Богом, помогая сосредоточиться на молитве. При этом обычаи в разных поместных церквях исторически отличались: например, в Греции женщины приходят в храмы с непокрытой головой, тогда как на Руси замужние женщины убирали волосы под платок, а незамужние девушки могли ходить простоволосыми.

Кроме того, в русской приходской традиции сложился обычай подбирать оттенок платка в соответствии с церковным календарем:

  • красный или белый — на Пасху;
  • голубой — в дни Богородичных праздников;
  • темный — в период Великого поста.

При этом зампред ВРНС особо подчеркнул, что цветовой символизм является лишь благочестивым обычаем, а не строгим каноническим требованием: сам по себе платок не делает молитву более святой, важен прежде всего внутренний настрой верующего.

Читайте также

Незаметный кадр обернется сроком: владельцев умных очков предупредили о рисках

Незаметный кадр обернется сроком: владельцев умных очков предупредили о рисках

Кому ждать прибавку: перерасчет пенсий произведут в конце 2026 года

Кому ждать прибавку: перерасчет пенсий произведут в конце 2026 года

Синоптик рассказал, когда в Москве может выглянуть солнце

Синоптик рассказал, когда в Москве может выглянуть солнце

Оценка экс-чиновников: прагматизм США заставил закрыть глаза на дела Бетанкура

Российский офтальмолог оценил риск слепоты от «Оземпика» после предупреждения США

Российский офтальмолог оценил риск слепоты от «Оземпика» после предупреждения США

Микрочастицы из 1918-го: под Саратовом нашли следы метеоритного дождя

Микрочастицы из 1918-го: под Саратовом нашли следы метеоритного дождя

Скандал в Иркутске: Кладбище блокирует похороны ветерана из-за войн бюро

В Госдуме напомнили, кому работодатель обязан сократить рабочий день перед 4 ноября

В Госдуме напомнили, кому работодатель обязан сократить рабочий день перед 4 ноября

Снег лежит, а клубника краснеет: дачники в Наро-Фоминске собирают урожай в ноябре

Снег лежит, а клубника краснеет: дачники в Наро-Фоминске собирают урожай в ноябре

«У смешанных пород здоровье часто крепче». Какие собаки болеют реже всего?

«У смешанных пород здоровье часто крепче». Какие собаки болеют реже всего?

Запуск с 3 по 8 ноября: части ракеты упадут в зоне «Тобольск»

Первичный рынок: Квадратный метр в новостройках Петербурга вырос на 21,4% за год