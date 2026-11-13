Без праздников и моды: раскрыты суровые будни отшельницы Агафьи Лыковой в тайге

Известной на всю страну таежной отшельнице Агафье Лыковой исполнился 81 год — о ее здоровье, урожае, встрече с медведем и отношении к светским праздникам интернет-изданию «Ямал-Медиа» рассказал ее духовник, иерей Игорь Мыльников.

К середине ноября на заимку Лыковой в глухой тайге уже пришла настоящая зима с полуметровыми сугробами. По словам отца Игоря, в этом сезоне отшельнице пришлось героически противостоять медведю, который подходил к ее жилищу, однако сейчас хищник, судя по всему, лег в спячку. Сама Агафья Карповна собранным урожаем довольна и к холодам полностью готова, хотя заимка сейчас нуждается в новом помощнике по хозяйству — прежнего пришлось забрать из-за проблем со здоровьем.

Несмотря на солидный возраст, отшельница сохранила ясный ум и богатырскую силу: она может сама завалить дерево для сруба, хотя ее правая рука немного побаливает. При этом давняя проблема со здоровьем — доброкачественная опухоль внушительных размеров — остается при ней. Лыкова категорически отказывается покидать заимку ради врачей, заявляя, что скоро уже «пора в могилу», однако охотно принимает лекарства, траты и осмотры медиков. Единственное табу для нее — товары со штрихкодами, «тремя шестерками» и ИНН, которых она опасается из-за суеверий.

День Агафьи начинается с долгой молитвы, после чего она занимается привычным бытом: шьет, вяжет и общается на редком старославянском языке. Светский Новый год отшельница, придерживающаяся старообрядческих традиций, не отмечает вовсе, считая его петровским нововведением, выпадающим к тому же на Рождественский пост.

Духовник также прокомментировал популярные мифы о «рецептах красоты» от отшельницы, подчеркнув, что Лыкова не имеет никакого отношения к коммерческим брендам косметики, использующим ее имя, и живет предельно аскетично. В лишней одежде она не нуждается, а всю необходимую помощь на заимку лучше всего передавать через директора заповедника «Хакасский» Виктора Непомнящего.