Ford Explorer грозит грандиозный отзыв из-за травмоопасных подушек

Более 1,2 млн Ford Explorer проверяют из-за опасных подушек безопасности

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Американское Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) инициировало масштабную проверку в отношении 1,2 млн автомобилей Ford Explorer из-за боковых подушек безопасности, обжигающих людей при срабатывании. Об этом сообщает Авто Mail.

Под прицел Управления по расследованию дефектов (ODI) попали кроссоверы Ford Explorer, выпущенные с 2021 по 2026 год. Речь идет о внушительной партии из 1 236 155 машин, включая специальные версии Police Interceptor для сотрудников правоохранительных органов.

Поводом для разбирательства стали заявления владельцев, пострадавших от встроенных в кресла шторных и боковых подушек. Ведомство успело зарегистрировать восемь прямых обращений от автолюбителей и четыре официальных отчета о травмах. К счастью, обошлось без погибших, а сам дефект затрагивает только передний ряд: повреждения получают либо водитель, либо пассажир рядом.

Однако характер травм вызывает серьезное беспокойство у экспертов. Во многих случаях врачи диагностировали ожоги второй и третьей степени, требовавшие полноценного лечения. Пока регулярный отзыв автомобилей не объявлен — регулятор проводит предварительную оценку, чтобы определить риски, частоту сбоев и необходимость отзыва всей серии.

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