Бинокль в окне: эксперт рассказал, как наказать любопытных соседей

Любопытство, выходящее за рамки приличий, может стоить российскому зеваке не только репутации, но и свободы. Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с NEWS.ru предупредил, что систематическое наблюдение за соседями без их согласия квалифицируется как уголовное преступление.

По его словам, даже использование обычного бинокля или слежка по четкому расписанию трактуется законом как незаконный сбор сведений о частной жизни. За случайно брошенный взгляд в окно состава преступления не будет, но картина кардинально меняется, когда наблюдение становится навязчивым и постоянным.

Часть 1 статьи 137 УК РФ наказывает именно за сам процесс получения информации о человеке без его разрешения. Нарушением может считаться даже простое осознанное подсматривание без использования камер, если оно носит систематический характер. За подобные действия суд может назначить штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы сроком до двух лет. Ответственность наступает с 16 лет, причем мотивы виновного при этом могут не иметь решающего значения. Эксперт подчеркнул, что использование специальных средств, таких как бинокль, камера с зумом или дрон, лишь усугубляет положение нарушителя в глазах правосудия.

По его мнению, помимо основного уголовного наказания, пострадавшие имеют полное право требовать компенсацию за причиненный моральный вред. Бондарь отметил, что за факт вторжения в частную жизнь можно взыскать через суд от 50 тыс. рублей. Эксперт также дал важный совет владельцам квартир: будьте осторожнее при публикации фотографий чужих окон в домовых чатах. Если на снимке видна только архитектура дома, наказания не последует, но, если в кадре хорошо различимы люди, их личные действия или детали интерьера, такие изображения станут прямым поводом для подачи гражданского иска.

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