Крылатые квартиранты: Подмосковье и другие регионы России атаковали ноябрьские мухи

Дачники Подмосковья, а также Тверской и Тюменской областей массово жалуются на скопления мух в домах на исходе осени, об этом сообщает REGIONS со ссылкой на исполнительного директора подмосковного отделения Всероссийского общества охраны природы Ярослава Вольпина и данные Telegram-канала SHOT.

По словам эколога, обычно сезон насекомых в средней полосе закрывается в начале октября. Однако тепло в этом году затянулось, что дало мухам возможность дольше размножаться и сохранять активность. Собирающиеся десятками в частных домах и дачных постройках насекомые — это не аномальное «нашествие», а естественный отклик популяции на затянувшийся благоприятный температурный фон.

Специалист предупредил, что такое соседство несет санитарные риски. Контактируя с отходами и органикой, мухи выступают механическими переносчиками кишечных инфекций. Впрочем, в экосистеме от них есть и польза: взрослые особи переносят пыльцу не хуже пчел, их личинки утилизируют органику, а сами насекомые становятся кормом для птиц и земноводных.

На зимовку насекомые забиваются под обшивку стен, в щели оконных рам и вентиляцию, выходя наружу во время зимних оттепелей. Чтобы не допустить крылатой зимовки, Вольпин рекомендует заделать щели вокруг коммуникаций, поставить на продухи мелкоячеистые сетки и убрать любые открытые продукты. При проникновении мух эксперт советует использовать липкие ленты и световые ловушки, избегая применения жесткой химии.