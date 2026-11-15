Российский офтальмолог оценил риск слепоты от «Оземпика» после предупреждения США

Требование властей США предупреждать пациентов о возможном риске слепоты при приеме «Оземпика» не означает, что от терапии нужно срочно отказываться. Как рассказали РБК российские офтальмологи, прямая связь между препаратом и редким заболеванием глаз пока не доказана, а вероятность столкнуться с таким осложнением крайне мала.

Поводом для дискуссии стало решение американского регулятора FDA от 9 ноября. Ведомство обязало производителей лекарств класса GLP-1, куда входит и популярный «Оземпик», добавить в инструкции пункт о возможном риске развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION). Эта редкая патология способна вызвать резкое, но безболезненное падение зрения на один глаз — вплоть до необратимой слепоты. Ранее, в июне 2025 года, схожую позицию занял и европейский регулятор EMA, признав NAION очень редкой «побочкой» семаглутида и посоветовав отменять терапию при подтверждении диагноза.

Офтальмохирург клиники VISTA Егор Костюков считает решение американских коллег логичным, но призывает пациентов не поддаваться панике. По его оценке, абсолютный риск минимален — речь идет максимум об одном дополнительном случае на 10 тыс. человек в год. Врач подчеркивает, что в группе повышенного внимания находятся люди с диабетом, гипертонией и апноэ сна: эти недуги сами по себе провоцируют проблемы со зрительным нервом. Кроме того, при резком падении сахара может временно обостриться диабетическая ретинопатия, поэтому перед стартом курса стоит проверить глазное дно.

Скепсис по поводу прямой вины препарата разделяют и другие эксперты. Офтальмохирург «Центра кератоконуса» Дмитрий Сагоненко напомнил, что «Оземпик» изначально создавался для диабетиков, у которых сосуды и так уязвимы. Нарушения кровоснабжения могут возникать из-за основного заболевания или резкой перестройки организма при похудении, а в отчете FDA даже не уточняется, у каких именно пациентов выявили осложнения. Профессор Игорь Азнаурян, возглавляющий сеть клиник «Ясный взор», также назвал связь с потерей зрения спорной, отметив, что на фоне диабета почти невозможно точно определить первопричину нейропатии.

Тем не менее врачи единодушны в главном: игнорировать тревожные симптомы нельзя. Если зрение на один глаз внезапно упало или из поля видимости выпал фрагмент картинки, бежать к офтальмологу нужно в тот же день. Отсутствие боли часто усыпляет бдительность пациентов, но промедление здесь грозит потерей зрения навсегда.

Препарат «Оземпик» от датской компании Novo Nordisk вышел на рынок в 2012 году как средство от диабета второго типа, но позже обрел мировую славу благодаря мощному эффекту похудения (для этих целей позже выпустили его аналог «Вегови»). В России спрос на подобные лекарства бьет рекорды: по данным системы «Честный знак», за первый квартал 2026 года жители страны приобрели 2,76 млн упаковок препаратов на базе семаглутида и тирзепатида на сумму ₽16,9 млрд — это почти в три раза больше показателей прошлого года (942 тыс. упаковок на ₽5,1 млрд). За весь 2025 год объем продаж достиг 6,12 млн упаковок, принеся рынку ₽35,25 млрд.

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