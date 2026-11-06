«20 миллионов за час». Киркоров и Жуков возглавили рейтинг самых дорогих артистов на Новый год

Гонорары Филиппа Киркорова и Сергея Жукова за выступление на частных мероприятиях в предстоящем новогоднем сезоне достигают 20 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на данные ивент-агентств, сообщает РИА Новости .

При этом отмечается, что заказчику предстоит отдельно оплатить бытовой и технический райдер артистов.

Несколько меньше за выступление просят рэпер Басты (Василия Вакуленко), певец Григорий Лепс и исполнитель Ваня Дмитриенко. Гонорар Басты составляет 15 миллионов рублей, Лепса и Дмитриенко — по 12 миллионов. Выступление Полины Гагариной обойдется в 11 миллионов рублей.

Ранее источник в музыкальной индустрии сообщил РИА Новости, что самыми востребованными артистами на предстоящих новогодних корпоративах стали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Стас Михайлов и Татьяна Куртукова. Отмечалось, что пик гонораров традиционно приходится на предпраздничный период.

Корпоративные мероприятия в российских компаниях обычно проводятся в декабре. В прошлом году в числе наиболее популярных исполнителей на новогодних праздниках называли Леонида Агутина, Zivert, Ваню Дмитриенко, Басту, группы «Руки Вверх!» и «Иванушки International».

Ранее Киркоров рассказал о работе дочери над мультфильмом.