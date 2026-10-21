«Не нужно стоять у плиты». Эксперт рассказала, как сэкономить время на приготовлении еды

Эксперт «X5 Клуб» Самойлова: заготовки сокращают время приготовления еды

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Предварительные заготовки, пополнение морозилки и использование одной базы для нескольких блюд помогают тратить меньше времени на кухне. Такую точку зрения «Газете.Ru» высказала Арина Самойлова, эксперт программы лояльности «X5 Клуб».

Она предложила готовить крупы, мясо и овощи по отдельности, а затем менять их комбинации. Тогда вечером не нужно запускать ужин с чистого листа и нет риска несколько дней подряд есть одно и то же.

«Часть приготовленного можно замораживать порциями: например, суп, бульон или соус. На контейнерах стоит указывать содержимое и дату. Для размораживания лучше использовать холодильник. Собрать быстрый обед или ужин также позволяют универсальные продукты: яйца, творог, консервированная фасоль, тунец, крупы и лаваш. Из них можно приготовить несколько разных блюд без сложных рецептов», — отметила Самойлова.

Она также указала, что остатки ужина можно пустить в другое блюдо: запеченные овощи — в омлет, курицу — в сэндвич, рис — в блюдо с яйцом. По мнению эксперта, это экономит время и сокращает объем выбрасываемых продуктов.

Для дней с высокой нагрузкой она советует заранее предусмотреть покупку готовых блюд, чтобы не заказывать большой ужин импульсивно.

Сократить время у плиты, по ее словам, помогают духовка, мультиварка и аэрогриль. При этом эксперт уточнила, что такая техника не всегда уменьшает общее время приготовления, однако снижает необходимость постоянного участия — стоять у плиты, перемешивать и следить за несколькими сковородами не требуется.

Кроме того, она рекомендовала держать для перекуса орехи и цельнозерновые хлебцы — они выручают, если прием пищи откладывается.

Ранее сообщалось о том, что русская кухня почти исчезла из общепита России.

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