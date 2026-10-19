Синоптики спрогнозировали до +11 градусов без осадков в Подмосковье 19 октября

Гидрометцентр: в столичном регионе 19 октября обойдется без осадков

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В понедельник, 19 октября, жителей столичного региона ждет облачная погода с прояснениями и без осадков. Об этом сообщается в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, в дневные часы в Москве воздух прогреется до +8…+10 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до –1. В Подмосковье днем ожидается от +6 до +11, а ночью — до –4.

В течение суток будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 764–766 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что пельмени с бульоном и сбитень помогут согреться осенью.

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