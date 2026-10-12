Более 50 предметов роскоши под арестом: чем владела фигурантка дела о сухпайках

Басманный суд Москвы сохранил арест более чем на 50 предметов роскоши и валюту, принадлежавшие бывшему топ-менеджеру АО «Грязинский пищевой комбинат» Эльвире Смирновой. Она проходила по делу о поставках некачественных сухпайков для Вооруженных сил России, ущерб по которому, по данным следствия, превысил 10 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В тот же день суд приговорил Смирнову к четырем годам лишения свободы и постановил взыскать с нее более 10 млрд рублей в пользу Минобороны РФ.

Какие предметы роскоши попали под арест

В перечне арестованного имущества значатся около 12 пар серег и более 10 наручных часов марок Chanel, Patek Philippe, Chopard и Rolex. В список также вошли браслеты, ожерелья, кольца и броши от Hermes, Tiffany, Cartier, Dior и других брендов.

Дело Смирновой рассматривалось отдельно, поскольку она признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

В чем обвиняют руководство пищевого комбината

По версии следствия, АО «Грязинский пищевой комбинат» поставляло продукцию по контракту с «Военторгом», включая индивидуальные и бортовые рационы питания для военнослужащих и экипажей самолетов и вертолетов. Следствие считает, что при исполнении контракта руководство предприятия похитило денежные средства.

Как полагает обвинение, стоимость контрактов завышалась за счет использования более дешевого сырья, а качество продукции не соответствовало договорным требованиям. Экспертиза признала фигурировавшие в деле сухпайки запрещенными к использованию. Защита, в свою очередь, утверждала, что некачественное питание было заменено.

Дела других фигурантов рассмотрят отдельно

В октябре Басманный суд намерен приступить к рассмотрению дела в отношении топ-менеджеров комбината Александра Михайленко и Валерия Ковалевича, а также бизнесмена Игоря Котельникова. Последний умер в следственном изоляторе из-за проблем с сердцем, однако остался фигурантом уголовного дела.

По данным собеседника РИА Новости, знакомого с ходом расследования, общий ущерб по делу превысил 10 млрд рублей.