Тараканы и запах канализации: россиянка раскрыла условия аренды жилья в США
Лента.ру: россиянка сняла в США жилье с тараканами и грязным бельем за $300
Российская туристка Полина рассказала о неудачном опыте аренды квартиры в Лос-Анджелесе. За жилье около пляжа Венис-Бич компания заплатила $300 (около ₽25 тыс.) за сутки, однако помещение не соответствовало фотографиям: внутри присутствовал запах канализации, старый ремонт и тараканы в ванной. Владельцы недвижимости отказали арендаторам в выплате компенсации. Историю приводит издание «Лента.ру».
Детали аренды и претензии к сервису
- Локация и цена: квартира около Венис-Бич в Лос-Анджелесе, стоимость — $300 (около ₽25 тыс.) за сутки.
- Бытовые проблемы: присутствие тараканов в ванной комнате, запах канализации, устаревший ремонт и малая площадь помещений.
- Реакция собственников: владельцы жилья отказались компенсировать несоответствие реальных условий заявленным на сайте.
- Оценка сервиса: туристка заявила о несоответствии высоких цен и базового уровня обслуживания в США.