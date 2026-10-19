Тараканы и запах канализации: россиянка раскрыла условия аренды жилья в США

Лента.ру: россиянка сняла в США жилье с тараканами и грязным бельем за $300

Общество

Российская туристка Полина рассказала о неудачном опыте аренды квартиры в Лос-Анджелесе. За жилье около пляжа Венис-Бич компания заплатила $300 (около ₽25 тыс.) за сутки, однако помещение не соответствовало фотографиям: внутри присутствовал запах канализации, старый ремонт и тараканы в ванной. Владельцы недвижимости отказали арендаторам в выплате компенсации. Историю приводит издание «Лента.ру».

Детали аренды и претензии к сервису

  • Локация и цена: квартира около Венис-Бич в Лос-Анджелесе, стоимость — $300 (около ₽25 тыс.) за сутки.
  • Бытовые проблемы: присутствие тараканов в ванной комнате, запах канализации, устаревший ремонт и малая площадь помещений.
  • Реакция собственников: владельцы жилья отказались компенсировать несоответствие реальных условий заявленным на сайте.
  • Оценка сервиса: туристка заявила о несоответствии высоких цен и базового уровня обслуживания в США.

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