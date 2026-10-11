Глаза как зеркало здоровья: офтальмолог рассказала, какие болезни видны на сетчатке

Осмотр глазного дна может стать первым шагом к выявлению диабета, гипертонии и других серьезных заболеваний. Об этом рассказала RT врач-офтальмолог и кандидат медицинских наук Светлана Миргородская. По ее словам, сетчатка — редкое место в организме, где сосуды и нервная ткань доступны для прямого осмотра без хирургии.

Как пояснила специалист, изменения на глазном дне иногда становятся первым поводом проверить не только зрение, но и общее состояние организма.

При сахарном диабете, по словам Миргородской, повышенный уровень глюкозы постепенно повреждает мелкие сосуды сетчатки. На поздних стадиях появляются новые патологические сосуды, склонные к кровоточивости. При этом зрение долго может оставаться нормальным, поэтому диабетическую ретинопатию нередко выявляют раньше, чем пациент замечает тревожные симптомы. Если диабет ранее не диагностировали, офтальмолог может порекомендовать проверить глюкозу крови и гликированный гемоглобин.

Не менее информативна картина глазного дна при артериальной гипертензии. Калибр сосудов сетчатки меняется: артерии сужаются и становятся более извитыми, вены расширяются, нарушается их взаимодействие. При выраженном повышении давления возможны кровоизлияния, отек сетчатки и так называемые ватообразные очаги, говорящие о недостаточном кровоснабжении ее участков. Отек диска зрительного нерва на фоне очень высокого давления врач назвала тревожным признаком, требующим срочной медицинской оценки.

Рассеянный склероз офтальмолог чаще подозревает не по сосудам, а по состоянию зрительного нерва. Одним из первых проявлений болезни может стать оптический неврит: зрение на один глаз ухудшается, цвета тускнеют, при движении глазом возникает боль. При обычном осмотре диск зрительного нерва иногда выглядит нормально, поскольку воспаление локализуется позади глазного яблока. Дополнительные данные дает оптическая когерентная томография, позволяющая оценить толщину слоя нервных волокон. Однако подтвердить рассеянный склероз только по обследованию глаз нельзя — нужны осмотр невролога и МРТ с контрастированием.

Опухоль головного мозга на сетчатке тоже не увидеть. Но объемное образование иногда повышает внутричерепное давление, из-за чего развивается застойный отек дисков зрительных нервов. Он может сочетаться с головной болью, тошнотой, кратковременным затуманиванием зрения, двоением и выпадением участков поля зрения.

Срочно обратиться за помощью врач советует при внезапном ухудшении или потере зрения, двоении, сильной и необычной головной боли, слабости или онемении конечностей, нарушении речи и координации. Плановый осмотр офтальмолога тоже важен: некоторые сосудистые изменения сетчатки долго не вызывают заметных жалоб.