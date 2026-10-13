Небо над океаном открывают: Россия удвоит число рейсов на Мальдивы к Новому году

Минтранс: Россия увеличит число рейсов на Мальдивы к Новому году

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Россия готовится увеличить количество рейсов на Мальдивы в преддверии новогодних праздников — их число может возрасти в два раза, сообщает газета «Известия».

«К новогодним праздникам Россия увеличит число рейсов на Мальдивы, сообщили "Известиям" в Минтрансе. К "Аэрофлоту", который сейчас в основном перевозит пассажиров, добавятся новые авиакомпании. Количество рейсов может вырасти вдвое — почти до двух десятков в неделю», — цитирует издание.

Согласно информации газеты, авиакомпания «Азур Эйр» с конца октября 2026 года намеревается приступить к выполнению полетов по маршруту Москва — Мале. Кроме того, на данное направление планируют выйти такие перевозчики, как «Уральские авиалинии» и S7. Конкретные сроки запуска рейсов пока не установлены.

Вице-президент АТОР и генеральный директор Space Travel Артур Мурадянт полагает, что для островного государства подобный турпоток способен обеспечить существенный рост доходов. Однако, по его оценке, это не является гарантией снижения стоимости авиабилетов для пассажиров — прямой рейс будет обходиться дороже стыковочного.

Ранее сообщалось о том, что Волочкова сделала шпагат на Мальдивах при поддержке директора.

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