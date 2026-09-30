«Пожар в океане». На судне «Триумф» найдены тела четырех моряков

На судне «Триумф» нашли тела четырех пропавших моряков

Общество

Фото: [пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю]

В порту Петропавловска-Камчатского осмотрели сгоревшее судно «Триумф». На борту обнаружены тела четырех моряков, числившихся пропавшими, сообщил 29 сентября телеграм-канал «Вести Камчатка».

Среди пропавших — 20-летний Иван П., студент Владивостокского морского колледжа, проходивший практику на судне.

«По информации наших источников, после осмотра накануне сгоревшего судна найдены погибшие. Предположительно, это разыскиваемые моряки. Информация пока официально не подтверждена», — сказано в публикации.

Судно доставили в порт, сообщило ГУ МЧС по Камчатскому краю. Спасатели обследовали корабль и пролили внутренние помещения.

«После обследования и завершения необходимых работ на борт будут допущены представители правоохранительных органов», — отметили в ведомстве.

Огонь уничтожил внутреннюю отделку помещений. Пожар вспыхнул в Тихом океане в ночь на 26 сентября. На борту находились 29 человек. Двадцать пять приняло судно «Персей», доставившее их в порт. К берегу людей вез буксир «Печак» Морской спасательной службы. Спасенным выдали теплую одежду и горячий чай.

Ранее сообщалось о том, что на дне Мексиканского залива найден контейнер с техникой.

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