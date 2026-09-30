«Пожар в океане». На судне «Триумф» найдены тела четырех моряков

В порту Петропавловска-Камчатского осмотрели сгоревшее судно «Триумф». На борту обнаружены тела четырех моряков, числившихся пропавшими, сообщил 29 сентября телеграм-канал «Вести Камчатка».

«По информации наших источников, после осмотра накануне сгоревшего судна найдены погибшие. Предположительно, это разыскиваемые моряки. Информация пока официально не подтверждена», — сказано в публикации.

Судно доставили в порт, сообщило ГУ МЧС по Камчатскому краю. Спасатели обследовали корабль и пролили внутренние помещения.

«После обследования и завершения необходимых работ на борт будут допущены представители правоохранительных органов», — отметили в ведомстве.

Огонь уничтожил внутреннюю отделку помещений. Пожар вспыхнул в Тихом океане в ночь на 26 сентября. На борту находились 29 человек. Двадцать пять приняло судно «Персей», доставившее их в порт. К берегу людей вез буксир «Печак» Морской спасательной службы. Спасенным выдали теплую одежду и горячий чай.

Ранее сообщалось о том, что на дне Мексиканского залива найден контейнер с техникой.