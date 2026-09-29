Военный самолет разбился в Амурской области: есть погибшие

В селе Красноярово Амурской области потерпел крушение военный самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации СМИ и Telegram-канала Mash, на борту находились семеро военнослужащих. Трое погибли, четверых госпитализировали. Что это была за машина и куда она направлялась — не уточняется. Официальных комментариев от военных пока нет.

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