«Евфросинии Суздальской суждено стать княгиней, но все закончилась трагедией»: почему 1 октября считали особенным на Рус

1 октября православные христиане отмечают попразднство Воздвижения Креста Господня и чтят память нескольких святых, среди которых преподобная Евфросиния Суздальская, святитель Евмений Гортинский и преподобный Иларион Оптинский. В 2026 году дата выпадает на среду, поэтому верующим предписывается постный день.

История праздника и Евфросиния Суздальская

Особое место в церковном календаре 1 октября занимает преподобная Евфросиния Суздальская, в миру княжна Феодулия. Она была дочерью святого Михаила Черниговского и по воле родителей должна была выйти замуж за князя Федора Ярославича, брата Александра Невского.

Свадьба, однако, не состоялась: жених внезапно умер в день бракосочетания. После этого Феодулия осталась в Суздальском женском монастыре и приняла постриг с именем Евфросиния.

В монастыре она посвятила себя молитве и духовной жизни, проявляла милосердие и помогала другим монахиням. Со временем Евфросиния стала духовной наставницей обители, а затем возглавила монастырь.

Согласно преданию, преподобная заранее узнала о предстоящей мученической смерти своего отца и нашествии татар. Во время разорения окрестных земель монастырь, по церковному преданию, сохранился благодаря ее молитвам.

Евфросиния умерла в 1250 году. Ее местное почитание было официально подтверждено в 1698 году. Память святой связывают с примером монашеского служения, милосердия и духовной стойкости.

Что означает попразднство Воздвижения

1 октября продолжается период попразднства Воздвижения Креста Господня, отмечаемого 27 сентября. В этот период церковь продолжает обращаться к теме Креста как символа христианской веры, духовного испытания и победы над злом.

В этот день совершаются богослужения, во время которых звучат соответствующие церковные песнопения и читаются отрывки из Священного Писания. В церковном календаре также упоминаются иконы Божией Матери «Молченская», «Целительница» и «Старорусская».

Поскольку 1 октября 2026 года приходится на среду, верующие соблюдают пост. Этот день традиционно связывают с молитвой, духовным сосредоточением, примирением с близкими и делами милосердия.

Каких святых еще вспоминают 1 октября

В этот день православная церковь чтит святителя Евмения Гортинского, епископа Крита. С юных лет он, согласно житию, стремился помогать нуждающимся и раздал свое имущество бедным. Став епископом, Евмений продолжил служение людям и выступал в защиту православного вероучения.

За свои убеждения святитель был отправлен в ссылку в Египет, где скончался. Позднее его мощи перенесли на Крит.

1 октября также приходится память преподобного Илариона Оптинского. В миру его звали Родионом Пономаревым. Он пришел в Оптину пустынь, стал келейником старца Макария, а позднее служил духовником скита.

Иларион прославился кротостью, терпением и вниманием к людям. Согласно церковному преданию, он заранее назвал день своей кончины и мирно скончался 18 сентября по старому стилю, что соответствует 1 октября по новому.

В церковном календаре также упоминается мученица Ариадна Промисская, жившая во II веке во Фригии. По преданию, она была рабыней у языческого правителя и отказалась участвовать в жертвоприношении идолам. За это ее подвергли преследованиям и мучениям. История святой стала примером стойкости в христианской вере.

Традиции и обычаи на Руси

Начало октября в народном календаре было временем подготовки хозяйства к холодному сезону. После завершения основных осенних работ люди проверяли печи и крыши, утепляли дома, приводили в порядок теплую одежду и запасы.

На постный день готовили соответствующую трапезу, а после богослужения семья могла собраться вместе. В этот период продолжались и осенние капустные вечера, которые начинались в конце сентября. Женщины занимались заготовкой капусты, мужчины помогали с засолкой, а дети принимали участие в работе.

По погоде 1 октября также пытались судить о дальнейшем характере осени. Сухой день связывали с продолжением ясной погоды, а сырость считали признаком скорого наступления ненастья.

Верующие обращались к Богородице с молитвами о здоровье близких, особенно пожилых и больных. Таким образом, церковные воспоминания 1 октября сочетались с повседневными заботами о семье, доме и подготовке хозяйства к зиме.