Один арест способен вернуть старый конфликт Японии с американскими базами

Американский морпех Девин Дж. Баллард арестован на Окинаве по подозрению в ограблении и убийстве 39-летней Анны Яги. Тело женщины обнаружили утром в субботу в отеле Нахи, столице префектуры Окинава, сообщает The New York Times.

Япония потребовала сотрудничества со следствием

20-летний Баллард, служащий в составе третьего экспедиционного корпуса морской пехоты США, находится под стражей в Нахе. По данным японских СМИ, камеры наблюдения могли зафиксировать его вход в отель вместе с Яги рано утром в день происшествия. Полиция Окинавы пока не раскрывает подробности расследования.

МИД Японии вызвал посла США Джорджа Гласса и выразил американской стороне обеспокоенность произошедшим. Представители США подтвердили, что знают об инциденте и готовы взаимодействовать с японскими следственными органами.

Власти Окинавы осудили убийство

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила соболезнования семье погибшей и назвала случившееся крайне серьезным преступлением. Токио также потребовал от Вашингтона полного содействия расследованию и принятия мер, которые позволили бы избежать повторения подобных случаев.

Губернатор Окинавы Гэнта Кодзя заявил, что убийство стало тяжелым ударом для жителей префектуры, многие из которых живут рядом с американскими военными объектами. Он также подчеркнул недопустимость произошедшего.

На Окинаве сосредоточено большинство американских объектов

На Окинаве проживает около 1,5 млн человек, однако именно здесь размещается около 70% американских военных объектов в Японии. При этом площадь префектуры составляет лишь около 0,6% территории страны.

После окончания Второй мировой войны остров находился под контролем США, а в 1972 году был возвращен Японии. Американские базы при этом продолжили работу. Стратегическое значение Окинавы связано прежде всего с ее близостью к Китаю и Тайваню.

Подобные преступления уже становились причиной напряженности

Нынешний случай напоминает о предыдущих преступлениях с участием американских военнослужащих. В 2017 году суд на Окинаве приговорил бывшего морпеха Кеннета Франклина Шинзато к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 20-летней Рины Шимабукуро.

При этом, по оценке The New York Times, антивоенное движение на Окинаве в последние годы потеряло часть прежнего влияния. Одной из причин стало усиление обеспокоенности Японии растущей мощью Китая и необходимостью американского военного присутствия в регионе.