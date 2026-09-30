Медведей стало на 11 больше: в Чувашии раскрыли откуда пришли новые животные

Численность бурых медведей в Чувашии в 2026 году достигла 64 особей против 53 годом ранее. В Минприроды республики объяснили увеличение популяции естественным воспроизводством, охраной мест обитания и появлением животных из соседних регионов, сообщает РИА Новости.

Медведей стало больше на 11 особей

По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, за год количество бурых медведей в республике увеличилось на 11 особей. Часть животных пришла из сопредельных лесных массивов Марий Эл и Нижегородской области.

В ведомстве также отметили, что рост численности связан с естественным воспроизводством и сохранением подходящих для медведей мест обитания.

Охота на медведей запрещена

Бурый медведь занесен в Красную книгу Чувашии. В связи с охранным статусом животного любительская и спортивная охота на него в республике запрещена.

При этом специалисты не фиксируют заметного роста конфликтов между медведями и людьми.

Нападений на людей не зарегистрировано

В Минприроды сообщили, что случаи выхода медведей к населенным пунктам носят единичный характер. Нападений животных на домашний скот или птицу в регионе также не зарегистрировано.

Медведи преимущественно обитают в глубине лесных массивов и стараются избегать контактов с человеком. В 2026 году и в предыдущие годы случаев нападения бурых медведей на людей в лесах Чувашии не фиксировали.