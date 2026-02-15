Неспокойная обстановка: концерт Лолиты в Волгограде отменили из-за недовольства общества

Организаторы отменили концерт Лолиты Милявской в Волгограде, который должен был пройти 20 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя билетного оператора площадки «ВолгоградЭкспо», где должно было пройти выступление.

Причиной отмены стала негативная реакция общественности. Еще в декабре прошлого года в СМИ распространилось видеообращение к прокурору области от группы местных жителей. Они, позиционируя себя как общественники и родственники бойцов спецоперации, требовали запретить выступление. По их мнению, проведение концерта с участием артистки, которую они связали с резонансной вечеринкой Анастасии Ивлеевой, неуместно и оскорбляет память героев.

Представитель билетного оператора пояснил, что решение продиктовано неспокойной обстановкой в регионе. Он также уточнил, что все средства за приобретенные билеты будут возвращены покупателям в автоматическом режиме.

