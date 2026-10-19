Ночь у озера Хелен и разряженные телефоны: история спасения двоих путешественников

Двое туристов провели около 36 часов без теплой одежды и снаряжения в горах США, но были спасены. Об этом сообщил телеканал KRCRTV.

19-летний юноша и его 20-летняя спутница из Солт-Лейк-Сити планировали пройти маршрут Avalanche Gulch за один день. С ними отправился знакомый, который позже отделился, чтобы самостоятельно добраться до вершины. К вечеру пара не смогла найти путь вниз и обратилась за помощью. В тот момент молодые люди находились примерно в 3,3 км над уровнем моря и жаловались на холод. Следуя указаниям диспетчеров, они направились к озеру Хелен, куда добрались около двух часов ночи. После этого связь оборвалась из-за разрядившихся телефонов.

На рассвете к розыску подключили вертолет и наземные отряды. Только к 16:00 спасатели услышали голоса пропавших и вышли к ущелью, на дне которого находились туристы. От обозначенной тропы их отделяли около 300 метров. Медицинская помощь молодым людям не потребовалась.

В офисе шерифа округа Сискию сообщили, что за последний месяц на маршруте Avalanche Gulch спасатели провели уже три операции. Из-за угрозы камнепадов и наступления холодов этот путь сейчас не советуют выбирать для походов. Путешественникам рекомендуют предусматривать возможность вынужденной ночевки.