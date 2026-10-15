«Мнемосхема» и «Сульфосоль»: что зашифровано в свежих радиограммах легендарной «жужжалки»

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, в любительской среде известная как «жужжалка» или «радиостанция Судного дня», 15 октября 2026 года активизировалась и передала в эфир сразу несколько зашифрованных текстово-цифровых радиосообщений. По данным профильных мониторинговых ресурсов, в течение дня станции удалось транслировать набор кодовых слов, включая «МНЕМОСХЕМА», «ХРУПОТКАЧ», «СУЛЬФОСОЛЬ», «НОКДАУН» и «РОГОЖА». Эксперты и радиолюбители отмечают, что радиостанция перешла к высокой активности, выходя в эфир второй день подряд после краткого перерыва. Об этом информирует сетевое издание Комсомольская правда .

Хронология и детали эфирных шифрограмм

Первое комплексное сообщение зафиксировано радиолюбителями 15 октября в 13:24 по московскому времени.

В радиоэфире прозвучала следующая комбинация буквенно-цифровых групп: «НЖТИ 21222 МНЕМОСХЕМА 1180 4865 ХРУПОТКАЧ 6995 1729». Наблюдатели обратили внимание на то, что кодовые слова передавались подряд без привычных временных пауза-интервалов.

Повторные выходы в эфир и новые кодовые слова

Спустя всего несколько минут после первой радиограммы «жужжалка» вновь прервала свой регулярный фоновый сигнал.

В эфире прозвучало отдельное слово «СУЛЬФОСОЛЬ», а еще через полчаса радиостанция передала еще две кодовые лексемы — «НОКДАУН» и «РОГОЖА».

Феномен УВБ-76 и частота трансляций

Коротковолновая радиостанция УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов, излучая постоянный фоновый гул («жужжание»), который периодически прерывается зачитыванием голосом голосовых радиограмм.

Предназначение и точная смысловая расшифровка цифровых комбинаций и слов традиционно остаются неизвестными, однако частое прохождение радиосообщений всегда вызывает повышенное внимание исследователей и радиолюбителей по всему миру.