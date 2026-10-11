Сцена — не просто увлечение: Машков объяснил, чему должны учить будущих актеров

ТАСС: Машков назвал актерскую профессию служением на всю жизнь

Общество

Актерская профессия предполагает готовность посвятить ей всю жизнь, а задача театральных педагогов — подготовить артистов, которые смогут работать по специальности и обеспечивать свои семьи. Об этом заявил художественный руководитель Театральной школы Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков на первых прослушиваниях новой приемной кампании в Москве, сообщает ТАСС.

В Москве начался отбор будущих актеров

Первые прослушивания проходят в столице 10 и 11 октября. Затем приемная комиссия отправится в Хабаровск, Кемерово, Саратов, Новосибирск, Екатеринбург и Севастополь. Еще один этап отбора запланирован в Москве на весну 2027 года.

Машков подчеркнул, что педагогам важно не просто заинтересовать молодых людей сценой, а помочь им подготовиться к полноценной профессиональной деятельности. По его словам, актерское мастерство связано с большой ответственностью и требует серьезного отношения к выбранному пути.

Школа продолжит работу в регионах

В рамках приемной кампании во второй раз пройдет проект Школы Олега Табакова, посвященный траектории театрального образования. Инициатива реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Педагоги проведут в регионах культурно-просветительские мероприятия и мастер-классы. Проект призван познакомить молодых людей с театральным образованием и помочь будущим абитуриентам подготовиться к поступлению.

Читайте также

Уход за ребенком до полутора лет: сколько пенсионных баллов можно получить

«Хищников стало больше». В Чувашии насчитали 64 медведя

«Хищников стало больше». В Чувашии насчитали 64 медведя

Общий телефон — не общий секрет: почему нельзя читать чужие переписки

Кошка не ест: когда это норма, а когда — тревожный сигнал

Кошка не ест: когда это норма, а когда — тревожный сигнал

Иммунолог назвал простой способ подготовиться к сезону простуд

«Скупают все — от туалетной бумаги до консервов»: жители юга США готовится к урагану

«Скупают все — от туалетной бумаги до консервов»: жители юга США готовится к урагану

Прах сына оказался под обломками: пенсионер пытается вернуть место, где жил десятилетиями

Чай из самовара и пельмени: чем русский базар у Белого дома удивил гостей?

Чай из самовара и пельмени: чем русский базар у Белого дома удивил гостей?

Бесплатный санаторий для учителей: в России предложили новую меру поддержки

Посадка тюльпанов осенью: как подготовить луковицы и выбрать место

Посадка тюльпанов осенью: как подготовить луковицы и выбрать место

Голодные медведи могут выйти к людям зимой: эксперты предупредили об опасности

Defender за 34 млн рублей: американские тюнеры удивили необычным проектом

Добавьте mosregtoday.ru в избранное