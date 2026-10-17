Два дня дождей и гроз: когда балканский циклон полностью обрушится на Крым

В ближайшие дни гидрометеорологическая обстановка на Крымском полуострове резко ухудшится под влиянием мощного балканского циклона. В воскресенье и понедельник в регионе ожидаются обильные осадки с грозами, а порывы ветра на побережье могут достигать штормовых значений. На море прогнозируется сильное волнение. Однако непогода продержится недолго — уже со вторника, 20 октября, на смену циклу придет сухой и солнечный антициклон. Подробный прогноз метеорологов приводит информационное агентство РИА Новости .

Штормовое предупреждение: ливни, ветер и волнение на море

В ближайшие двое суток погоду на полуострове будет полностью формировать балканский циклон.

Осадки и ветер: на всей территории Крымского полуострова пройдут дожди, в отдельных районах — очень сильные, сопровождаемые грозами. Направление ветра сменится на юго-западное, его скорость составит 15–20 м/с с локальными штормовыми порывами до 25 м/с.

Обстановка на море: в акватории моря объявлено штормовое предупреждение, высота волн у побережья может достигать четырех метров.

Температура воздуха в дневные часы составит от +14 до +19 °C, ночью столбики термометров опустятся до +9…+14 °C. В горных районах будет прохладнее — днем всего +10…+13 °C. Температура морской воды у берегов Евпатории, Севастополя, в Керченском проливе и Азовском море сохраняется на уровне +18 °C, а в Алуште и Ялте — до +19 °C.

Кардинальная смена погоды со вторника

Неблагоприятные погодные условия окажутся кратковременными. По данным специалистов крымского гидрометцентра, со вторника, 20 октября, атмосферная ситуация коренным образом изменится.