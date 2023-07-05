Обновленный «Добродел» теперь можно скачать в RuStore

Обновленный «Добродел» теперь можно скачать в магазине приложений для мобильных устройств RuStore, сообщили в областном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

По словам главы ведомства Надежды Куртяник, ранее «Добродел» объединил в себе все услуги и сервисы региона, и теперь нет необходимости скачивать несколько разных приложений. В обновленном приложении можно получить онлайн-услуги, записаться в больницу и МФЦ, подобрать детский лагерь.

«А если житель получает льготу, то у него под рукой всегда будет электронный соцпаспорт», - отметила министр.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе с обращениями жителей.