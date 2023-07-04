Губернатор Подмосковья: наша задача – реагировать на все обращения жителей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с заместителем начальника Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым. Ранее Администрация главы государства провела контрольные мероприятия в части организации работы с обращениями жителей в регионе.

«Мы с вами периодически встречаемся по чувствительным темам, по всему тому, что касается обращений граждан, жалоб, предложений. Президент уделяет этому большое внимание. Наша задача – учитывать все пожелания. Поэтому стараемся не пропускать ни одно обращение», - сказал губернатор.

Михеев выразил благодарность за работу, проводимую в указанном направлении. По его словам, Подмосковье справляется с ней на очень высоком уровне.

«Мы видим это в динамике и по опросам, и в целом по отраслям – начиная с дольщиков и заканчивая обратной связью. Учитывая важность региона и его население – это потрясающая динамика. Оценка может быть только «отлично», - сказал Михеев.

Ранее в Подмосковье был создан ЦУР, благодаря которому все обращения и жалобы граждан оперативно берутся в работу. По итогам прошлого года в области от жителей поступило свыше 2,2 миллиона обращений. В этом году в регионе начал работать ЦУР «Бизнес». В отдельной системе аккумулируются все обращения от представителей предпринимательства.

Активно внедряется в работу искусственный интеллект. Сейчас в Подмосковье в стадии реализации находятся более десяти проектов с участием нейросетей. Особое внимание в области уделяется решению вопросов участников СВО и их близких. Все обращения рассматриваются в индивидуальном порядке, оказывается адресная помощь.



Ранее глава региона отметил, что в области наблюдается общее снижение числа жалоб.