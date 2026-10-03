«Это не еда, а яд». Врач рассказала, когда даже съедобный гриб становится токсичным

Доцент Слынько: грибы от частных продавцов опасны для здоровья

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина]

Покупать грибы у частных продавцов вдоль дорог и в местах стихийной торговли не рекомендуется, поскольку они способны накапливать тяжелые металлы и радионуклиды. Об этом в беседе с RT сказала доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

По ее словам, свежие грибы не следует оставлять при комнатной температуре более чем на три часа. При длительном хранении в них начинают разрушаться белки, из-за чего даже съедобный продукт может стать токсичным.

«Не стоит покупать грибы у частных лиц вдоль дорог и в местах стихийной торговли: они, как губка, впитывают тяжелые металлы и радионуклиды», — отметила специалист.

Симптомы отравления зависят от вида гриба и содержащегося в нем токсина. В некоторых случаях первые признаки появляются через 30 минут, а в других — спустя три часа после употребления. Скрытый период может продолжаться 6–12 часов и дольше. Среди возможных симптомов эксперт выделила тошноту, рвоту, диарею, слабость, боли в животе, головокружение и головную боль. При тяжелом отравлении возможны судороги, потеря сознания, поражение печени и почек.

При появлении признаков отравления необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Специалист посоветовала сохранить остатки грибов и приготовленного блюда, поскольку это может помочь определить токсин. Самолечение при этом не должно заменять медицинскую помощь.

Ранее грибник Жарков рассказал, где искать опята в октябре в Подмосковье.

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