«Не уступил на зеленый»: Водитель без прав устроил тройное ДТП в Южно-Сахалинске

Вечером 10 октября на перекрестке улиц Сахалинская и Мира в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Сахалинской области.

По предварительным данным ведомства, в 20:46 40-летний водитель автомобиля Toyota Allex, не имеющий права управления транспортным средством, двигался по улице Сахалинской в западном направлении. При выполнении поворота налево на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Toyota Tank. От удара Toyota Tank отбросило на третью машину — Toyota Corolla Fielder.

В результате аварии телесные повреждения получила 73-летняя пассажирка автомобиля Toyota Tank. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что АИ-98 в Южно-Сахалинске подорожал до 105,8 рубля.