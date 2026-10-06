Японская «рабочая лошадка» за 1,65 млн: новый Toyota Probox едет в Россию

Новые праворульные универсалы Toyota Probox начали предлагать россиянам под заказ из Японии. Стоимость автомобилей во Владивостоке и Хабаровске начинается примерно с 1,65 млн рублей, сообщает «Автоновости дня».

Toyota Probox предлагают привезти под ключ

Во Владивостоке новый Probox в комплектации F предлагают за 1,657 млн рублей. По информации продавца, указанная сумма включает основные расходы на доставку автомобиля, однако окончательная стоимость машины при заказе может измениться в зависимости от курса валют, логистики, таможенных платежей, утильсбора и других расходов.

В комплектацию входят мультимедийная система с цветным сенсорным экраном и навигацией, кондиционер и электропривод регулировки зеркал. Также автомобиль оснащен багажником на крыше и шинами Toyo с внедорожным рисунком протектора.

В Хабаровске другой экземпляр Probox предлагают за 1,69 млн рублей. Этот автомобиль оснащен обычными колесами без экспедиционного багажника, декоративными пластиковыми колпаками и камерой заднего вида с разметкой.

Универсал получил полный привод и автомат

Оба автомобиля оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем 1NZ-FE мощностью 103 л. с. Мотор работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Также в оснащение входят мультимедийная система с сенсорным дисплеем, кондиционер, электрорегулировка зеркал и галогенная оптика.

Toyota Probox остается практичным универсалом с вместительным кузовом, рассчитанным в том числе на перевозку грузов. Благодаря полному приводу и простому силовому агрегату модель может использоваться как повседневный автомобиль и рабочий транспорт.