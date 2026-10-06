Влагозарядка для деревьев: агроном напомнил дачникам Подмосковья про осенний полив

Многие дачники уверены: осенью поливать сад незачем, дождей и так хватает. Это опасное заблуждение. Именно в конце сезона растениям нужен особый, влагозарядковый полив — он насыщает корни влагой перед зимой и спасает их от вымерзания. Без него даже хороший снежный покров не убережет яблоню или куст смородины. О том, когда, чем и сколько поливать сад на зиму, REGIONS рассказал агроном из Подмосковья Леонид Суровцев.

Почему без влагозарядки сад мерзнет

Зимой корни не спят — они продолжают медленно потреблять влагу, даже когда надземная часть отдыхает. Если почва сухая, а морозы крепкие, запускается физиологическое высыхание тканей: влаги в клетках не хватает, растение теряет зимостойкость, корни вымерзают, и весной дерево уже не просыпается.

Особенно коварна сухая осень. Даже затяжные дожди промачивают землю лишь на 5–10 см, тогда как корни уходят на глубину 40–60 см. Так что влагозарядковый полив обязателен. Как выразился Суровцев, это не просто полив, а страховка от вымерзания.

Когда проводить

Главный ориентир — не календарь, а температура. Оптимально, когда почва на глубине 10 см прогрета до +2…+8 градусов, воздух — от +3 до +10, а ночью не ниже -2. В Подмосковье лучшее время — середина октября — начало ноября. Поливают после листопада, но до промерзания земли. Поспешить — дерево тронется в рост, молодые побеги не успеют одревеснеть и погибнут. Опоздать — вода просто не впитается в замерзшую почву.

Нужен ли полив: проверка

В междурядье выкопайте ямку глубиной 30–50 см и возьмите горсть земли. Сжимается в плотный комок — поливать не нужно. Рассыпается в руках — влаги не хватает. Есть и второй способ: положите комок на бумагу. Появился мокрый след — почва сырая. Комок влажный, но следа нет — норму воды стоит урезать на треть.

Кому полив нужен в первую очередь

Плодовые деревья. Яблони, груши, сливы, вишни, черешни. Особенно молодые саженцы до 5 лет и деревья с богатым урожаем.

Ягодные кустарники. Смородина, крыжовник, малина, жимолость — их корни неглубокие, пересыхание верхнего слоя для них губительно.

Хвойные. Туи, ели, сосны, можжевельники — самая беззащитная группа. Хвоя теряет влагу даже зимой, без осеннего полива деревья могут засохнуть.

Декоративные кустарники и многолетники. Гортензии, розы, клематисы, пионы. Гортензии очень любят воду и без полива подмерзают. Розы поливают за две недели до укрытия.

Сколько лить

Яблони и груши: молодые — 50–80 л, 6–10 лет — 100–150 л, старше 10 лет — 150–200 л.

Вишня и черешня: молодые — 40–60 л, взрослые — 70–100 л.

Смородина, крыжовник, жимолость: 30–50 л на куст.

Малина: 20–30 л на куст.

Хвойные: 50–70 л на крупное растение.

Гортензии: 50–70 л на большой куст.

Розы: 30–40 л, пионы — 20–30 л на куст.

В дождливую осень норму уменьшают, в сухую — удваивают.

Как правильно поливать

Лить нужно медленно, порциями, растянув процедуру на 2–3 дня, особенно на тяжелых почвах. Вода должна уйти на глубину 40–60 см, а под хвойные — до метра. У молодых деревьев поливают весь приствольный круг, у взрослых — по периметру кроны, где находятся активные корни.

Воду лучше брать дождевую или отстоянную: холодная из-под крана stresses корни. Влагозарядку можно совместить с осенними подкормками — только фосфорно-калийными и органикой. По периферии кроны прокапывают бороздку на штык лопаты, на дно сыпят удобрения, заполняют перегноем и поливают.

Что после полива

Земля должна слегка просохнуть сверху до устойчивых морозов — тогда образуется естественная защитная корка. Приствольные круги мульчируют слоем 5–7 см: это удержит влагу и укроет корни.